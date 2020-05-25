YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bakan Kurum: "Antalya’da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik"

Bakan Kurum: "Antalya’da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik"

ANTALYA HABERLERİ  | 25.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıyılarda kaçak ve imara aykırı yapılara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum: "Antalya’da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıyılarda kaçak ve imara aykırı yapılara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken vatandaşların bu konuda ihbar ve şikayetlerini çevre ihbar hattı olan 0532 01 01 181 ve çağrı merkezi ALO 181 üzerinden iletebileceklerini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Antalya Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:36
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:13
Yatsı
21:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gökçe Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Lokmannur Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Hazal Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.