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Bakan Kurum, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

27.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış töreni için geldiği Beypazarı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımlar dolayısıyla Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından esnafı ziyaret etti.

Kurum, esnaf ziyaretinde caddede karşılaştığı çocuklara hediyeler verdi.

Daha sonra MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve açılışı yapılan belediye binasında Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret eden Kurum, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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