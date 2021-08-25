Bakan Kurum, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerine devam etti.

Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Daha sonra selden zarar gören bölgede inceleme yapan Kurum, binalarda gerçekleştirilen onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yıkım kararı alınması nedeniyle tebligat asılan dükkan ve binaların sahipleri ile bir süre sohbet eden Kurum, binalardaki eşyaların boşaltılmasının hemen ardından yıkımın gerçekleştirileceğini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum'a, dış cephesi yenilenen dükkanlardaki çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

