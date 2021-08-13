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Bakan Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu:

13.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık" - "Türkiye'nin değişik illerinde depremde, selde, heyelanda ne yaptıysak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde üç ilimizde de Bartın'ımızda, Sinop'umuzda, Kastamonu'da, Bozkurt'ta, diğer ilçelerimizde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Sel felaketinden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Rabbim en kısa zamanda bizi vatandaşlarımıza, annelerimize, babalarımıza, yavrularımıza ulaştırsın." ifadesini kullandı.

Kastamonu'dan önce Bartın'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kurum, "Bartın'da yaşanan sel afeti sebebiyle orada gerekli koordinasyonu Valimizle sağladık. Arife teyzemiz var. Arife teyzemizi arıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Tüm köylerimize ulaştık, hasar tespit çalışmaları da bugün itibarıyla tamamlanacak. İnşallah önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, Kastamonu'da da incelemeler yaptıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatı. AFAD'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz gerçekten uykusuz, cansiperane bir şekilde çalışıyorlar, arıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşacağız ve ardından da hızlı bir şekilde altyapı hasarlarımızı gideriyor olacağız."

Üstyapı anlamında da çalışmalara hızla başlanacağını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Daha önce Dereli'de Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye müjdelemişti, Dereli'miz bitmek üzere. Yine Trabzon Araklı'da sel meydana geldi, hızlı bir şekilde yaralarımızı giderdik. Konutlarımız vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Rize'de bir ay öne yine hem Güneysu'da hem de çevre ilçelerimizde meydana gelen sel sebebiyle hızlı bir şekilde yine bakanlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde oradaydık. Hızlı bir aksiyon aldık. İnşaatlarımız başlamak üzere. O illerimizde, Türkiye'nin değişik illerinde depremde, selde, heyelanda ne yaptıysak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde üç ilimizde de Bartın'ımızda, Sinop'umuzda, Kastamonu'da, Bozkurt'ta, diğer ilçelerimizde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Gerek dere güzergahı üzerinde gerek yıkılmış yapılarımız var. Bu yapıların hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının bitmesine müteakip de yenilerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade ediyorum. Tüm Türkiye'mize geçmiş olsun."

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