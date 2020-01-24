Bakan Kurum, Manisa'da depremden etkilenen bölgeleri inceledi:

MANİSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlayacaklarını belirterek, "Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz." dedi. Akhisar ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan mahalleleri ziyaretinde Karabörklü Mahallesi'ne gelen Kurum, depremde ağır hasar gören camide ve bazı evlerde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini aktaran Kurum, bölgede deprem hasarlarının en kısa sürede giderileceğini, yıkılması gereken binaların yıkılıp yeniden yapılacağını, hasarlı binaların da kısa sürede onarılacağını söyledi. Bakan Kurum, mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Şefika Uçar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, evlerindeki hasarın yapılacak incelemenin ardından hemen tamir edileceğini belirtti. Daha sonra Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerine giden Kurum, bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Hasar Tespit Aracı"nda incelemede bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti, Türk Kızılay tarafından ikram edilen çorbadan içti.

Bölge sakinlerine bakanlık yetkililerinin çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Kurum, hasar gören mahallelerde yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğini ifade etti. Mahalle ziyaretlerinin ardından Akhisar Kaymakamlığında oluşturulan Kriz Masası'nda Manisa Valisi Ahmet Deniz ve diğer idarecilerle toplantı yapan Kurum, düzenlediği basın toplantısında, tüm bakanlıkların, Türk Kızılayın, AFAD'ın ve bakanlıklara bağlı tüm birimlerin sahada vatandaşlara gece gündüz hizmet ettiğini vurguladı. - "2 bin 500 bina incelendi, 249 ağır hasarlı bina var" Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına da hızlı bir şekilde başladıklarına değinerek, "Bölgede 2 bin 500 bina incelendi. Akhisar'da 134, Kırkağaç’ta 115 olmak üzere 249 ağır hasarlı bina var. Akhisar’da 176, Kırkağaç’ta 186 toplamda 360 az hasarlı bina var. Kamu binalarında okulların tamamı incelendi. Bir okul az hasarlı diğerleri hasarsız. Bir cami ile bir minarenin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda gerekli uyarıları yaptık." diye konuştu.