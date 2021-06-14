Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizimizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." bilgisini verdi.

Marmara Denizi'ni uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetlediklerini ve günlük değişimlere anında müdahale ettiklerini belirten Kurum, İstanbul'da 452,5, Kocaeli'de 133,5, Bursa'da 111,5, Tekirdağ'da 112, Balıkesir'de 300, Çanakkale'de 226, Yalova'da ise 831 metreküp müsilajı 137 bölgede yapılan çalışmalarla temizlediklerini ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara havzasında yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz."