Bakan Kurum, Marmara Denizi'nden 8 günde 3 bin 288 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi:

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimleri de yoğun olarak sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin lira idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz. Marmara Denizimizi tertemiz, masmavi haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz."

