Bakan Kurum, selde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da meydana gelen selde bisikletini kaybeden çocuğa yenisini hediye etti.
Kurum, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen 12 yaşındaki Umutcan Yanyürüyen, selde bisikletini kaybettiğini belirterek, yeni bir bisiklet istedi.
Kurum, Umutcan'a yeni bir bisiklet hediye etti.
Bisikletine kavuşan Umutcan, AA muhabirine, "İsteğimi geri çevirmediği için sevinçliyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.
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