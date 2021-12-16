Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:

SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim 81 şehrimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var, 410 millet bahçemizin 113'ünü tamamladık, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum, toplu temel atma töreni için geldiği kentte ilk olarak Sinop Valiliğini ziyaret etti.

Burada yetkililerden brifing alan Kurum, daha sonra Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında, esnaflar için inşa edilen iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kurum, İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce bir medeniyet yolculuğu başlattığını ifade eden Kurum, "Bu uzun maratonda hep milletimizle birlikte olduk, her yeni günün sabahına, milletimize eserler armağan etmenin şevkiyle uyandık. Büyük Türkiye'ye giden yolun taşlarını, 84 milyon hep birlikte döşedik. Arı misali, karınca misali çalıştık ve hamdolsun bugünlere geldik." diye konuştu.

- "Tek motivasyonumuz çocuklarımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturmak oldu"

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşlerimizin acısını hep birlikte yaşadık. Gidenlerin yasını hep birlikte tuttuk. Canlarımızı sürükleyen o selin ilk anlarından itibaren devlet millet seferber olduk, tüm ekibimizle buradaydık, sizlerin yanındaydık. Girilmedik sokak bırakmadık, köy bırakmadık. Gidilmedik ev, çalınmadık kapı, halinden habersiz olduğumuz tek bir kardeşimizi bırakmadık. Dertlere ortak olduk, acıyı paylaştık, gözyaşını silmenin gayreti içinde olduk. Yaraları tamamen sarmak için en hızlı şekilde planlamamızı bitirdik, projelerimizi başlattık. Tek düşüncemiz, tek motivasyonumuz çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturmak oldu. Allah'a hamdolsun geldiğimiz noktada Sinop, Kastamonu ve Bartın'da bin 265 konut, 420 köy evi ve 123 dükkanın yapımına devam ediyoruz."

- 81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi

Bakan Kurum, 81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi oluşturma hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Tam 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyor, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yatırım bedelinin 100 milyon lira olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim 81 şehrimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var, 410 millet bahçemizin 113'ünü tamamladık, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sinop merkezde ve Boyabat'ta toplam büyüklüğü 215 bin metrekare, iki millet bahçesi kazandırıyoruz. Kent Meydanı projemizin içinde 20 milyon lira yatırım bedeliyle, 45 bin metrekare alana sahip Sinop Millet Bahçemiz ve sosyal donatı alanlarımızın temellerini atıyoruz. Boyabat ilçemizde ise 170 bin metrekare büyüklüğündeki Topalçam Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz."

Sinop'a 20 yılda, 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını aktaran Kurum, "210 bin Sinoplu vatandaşımızı hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Hem Sinop'umuza hem de tüm ilçelerimize yatırımlarımızı ulaştırıyoruz. Şehrimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı daha güzel bir Sinop için, Sinoplu kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için aynı aşkla, aynı azimle, aynı şevkle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, konuşmasının ardından Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi, Sinop merkez TOKİ konutları, Ayancık Küçük Sanayi Sitesi ile Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Ön İşlem Tesisi'nin temelini attı.

Kurum, Boyabat Millet Bahçesi'ne ilk fidan dikimi programına da görüntülü bağlanarak, hayırlı olmasını diledi.

Programlara, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

