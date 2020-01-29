Bakan Kurum yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıkladı:

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina olduğunu, bunların 118'inin acil yıkılacağını, Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta ise 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak konut bulunduğunu belirtti. Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Elazığ Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında, depremin yaşandığı andan itibaren devletin bütün birimleriyle bölgede yer aldıklarını, sürekli teyakkuz halinde vatandaşlarla enkaz alanlarında bulunduklarını söyledi. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da toplam bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına süratle devam ettiklerini aktaran Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.

Kurum, tespit ve yıkım süreçlerinin hem Bakanlığın teknik elemanları hem de üniversitelerin bilimsel desteğiyle en hızlı şekilde ilerlediğini ifade etti. - 6 bin 400 konut yapılacak Yıkım çalışmaları sürerken bir yandan da dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını anlatan Kurum, Elazığ'da Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde Bakanlık olarak kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini, bu kapsamda iki irtibat bürosu açtıklarını bildirdi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılacak çalışmalarımızda vatandaşlarımızla istişare ederek, onların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği bir kentsel dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Elazığ'da Mustafa Paşa'da 300, Sürsürü'de 200, Sivrice'de 350, Yemişlik'te 2 bin ve köylerimizde 1000 olmak üzere 3 bin 850 yeni konut yapacağımızı dün ifade etmiştik. Bunun dışında 400 rezerv konutumuz var. Onu da öncelikli hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." Malatya'da dün incelemelerde bulunduklarını anımsatan Kurum, orada da kalıcı konutlarla ilgili sürece yürütmek adına Malatya merkezde 500, Doğanyol'da 150, Kale’de 200 ve Pütürge'de 200 olmak üzere üç ilçemizde toplam 550, Malatya geneli köy evleri ahırlı ve ahırsız olarak 1500, toplamda ise 2 bin 550 yeni konut yapacaklarını bildirdi.