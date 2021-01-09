Bakan Kurum’dan Başakşehir’e Sıfır Atık müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Sıfır atık projesi kapsamında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, "Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarının geri dönüşümü noktasında Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştirecek. Sanayi atıkları atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutulacak. Atıkları yeniden üretime göndereceğimiz bir sistemi Başakşehir ilçemizde kuracağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Başakşehir’in yeni, çevreci ve sosyal projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. toplantıda Sıfır Atık Projesini başarılı bir şekilde yürüten Başakşehir Belediyesi ve Başakşehirlilere teşekkür edildi.

Sanayi atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, "Bugün aldığımız karar doğrultusunda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştireceğiz. Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarını geri dönüştüreceğiz. Sanayi atıkları, atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutacağız. Böylece yeniden üretime göndermiş olacağız” şeklinde konuştu.