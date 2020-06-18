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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı Süper Lig maçında sakatlanan ve ameliyat edilen kaleci Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaval kemiğinden ameliyat olan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesi dileğini iletti. Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti.

(DHA)

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