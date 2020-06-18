Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaval kemiğinden ameliyat olan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesi dileğini iletti. Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti.
(DHA)
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