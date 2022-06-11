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Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü

11.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile görüştü

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ile bir araya geldi.

Bakan Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin ardından el-Cuburi ile ikili ticari ilişkilere ilişkin görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

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