YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Nebati, "Anadolu 500 Ödül Töreni"nde iş insanlarına seslendi:

Bakan Nebati, "Anadolu 500 Ödül Töreni"nde iş insanlarına seslendi:

31.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Siz değerli iş insanlarımızın, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemlidir" - "Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarının, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetini korumasının son derece önemli olduğunu belirterek "Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz." dedi.

Nebati, Ekonomist dergisinin düzenlediği Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni"ne video konferans ile katıldı.

Türkiye'nin 800 milyar doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasında ödül alan şirketlerin katkısının çok büyük olduğunu belirten Nebati, üretimin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Nebati, hükümet olarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin önünü açmaya devam ettiklerini dile getirerek "Üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve girişimcilerimize farklı alanlarda destekler veriyoruz. Son dönemde bu destekleri selektif bir yaklaşımla artırmaya devam ettik. Şubat ayında duyurduğumuz KGF destekli 60 milyar lira tutarındaki 3 destek programı yanında 100 milyar lirasını ihracatçılarımıza, 50 milyar lirasını da turizmcilerimize tahsis ettiğimiz yeni destek programımız yine bu anlayışımızın eseridir." ifadelerini kullandı.

Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların gerek tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyanın önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Nebati, ABD ve Avrupa’da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşandığına dikkati çekti.

- "Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz"

Bakan Nebati, bu gelişmeleri yakinen takip ettiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Ülkemizde de enflasyonla mücadele bizim önceliğimizdir. Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz sahada, görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz. Enflasyonu devlet, millet ve iş dünyamızla iş birliği içinde hep beraber yeneceğiz. Bu çerçevede biz tüm kurumlarımızla, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Komitelerimizle 7 gün 24 saat seferber olmuş durumdayız. Maalesef Türkiye’nin 80’ler ve 90’larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor. Özellikle siz değerli iş insanlarımızın, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemlidir. Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz. Anadolu insanımızın bu basirete, feraset ve özveriye sahip olduğuna inancım tamdır. Bizler de bu süreçte gereken tüm adımları eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz."

Geçmişte kronik hale gelmiş cari açıklardan, bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasından ve sermaye akışlarının kesilmesiyle girilen krizlerden ülke olarak çok çektiklerini dile getiren Nebati, bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye Ekonomi Modelini tasarladıklarını ifade etti. Bu modelin, makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözüm olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin GSYH içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde, gece gündüz demeden ülkemiz için, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Modelimizin kazanımlarını tam olarak görmek için elbette zamana ihtiyaç var. Biliyorsunuz yapısal dönüşümler sancılı olur ve zaman alır. Ancak sonrası kazançlı olur, sabrederek çalışanlara bolluk ve bereket olarak döner. Bizler de 'bu dönüşümü iyi ki yapmışız' diyeceğimiz günlere doğru inşallah adım adım ilerliyoruz. Bizim üç tane olmazsa olmazımız var, 'üretim, istihdam ve ihracat', siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. Siz yeni fikirlerle, heyecanlarla geleceksiniz, biz sizin heyecanınıza ortak olacağız. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üzerinde yeri var. Bakanlık olarak üretmek isteyenin bugüne kadar her daim yanında olduk, bundan sonra da olacağız, önünüzü açacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldüBursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldıTFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:16
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:17
Yatsı
22:00
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Bir odada ölmeyi bekliyor

Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Bir odada ölmeyi bekliyor

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Biri bitmeden biri başlıyor! Sakın yemeyin

Biri bitmeden biri başlıyor! Sakın yemeyin

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.