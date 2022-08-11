Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasına yönelik olarak, "Gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesabı'na yönelik açıklamasına ilişkin, "Sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İhracattaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebinin küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışları olduğuna dikkati çeken Nebati, dünyada doğalgaz fiyatlarının salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış gösterdiğini bildirdi.

Nebati, işte tam da bu yüzdendir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemisinin de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletin hizmetine sunduklarını belirterek, Erdoğan'ın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapmasının, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerinin de bu yüzden olduğunu vurguladı.

Bu kazanımları, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletle birlikte birçok cephede verdikleri kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiklerini ifade eden Nebati şunları kaydetti:

"Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere 'net hata noksan' kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi 'kaynağı belirsiz' bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar. Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum. Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar, yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır. 2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir."

