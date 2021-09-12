YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Bakan Özer, Mersin Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu:

Bakan Özer, Mersin Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu:

12.09.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzdeki günlerde mesleki eğitimle ilgili açıklayacağımız paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir"

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki günlerde mesleki eğitimle ilgili açıklayacağımız paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir." dedi.

Özer, Mersin'deki programı kapsamında Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun üretim atölyesinde inşaat teknolojisi alanı öğrencilerinin yaptığı standı gezen Özer, bir kaba inşaatın aşamalarını gösteren ev maketi ve güneş paneliyle çalışan sokak hayvanları besleme evini inceledi. Okulda öğrencilerin ürettiği kolonya, dezenfektan, hijyen ürünleri hakkında bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti.

Özer, burada gazetecilere, mesleki ve teknik liselerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplumun ihtiyacı olan ürünleri ürettiğini söyledi. Bu okulda da hijyenle ilgili tüm ürünlerin üretildiğini aktaran Özer, bu süreçte üretime katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Mesleki teknik eğitimde ürünlerin inovatif şekilde geliştirilmesi, fikri mülkiyetle bağlantılı bir şekilde patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleriyle ilgili süreçlerin başladığını dile getiren Özer, fikri mülkiyette 2020 yılında 188 tescil aldıklarını söyledi.

- "Türkiye'de mesleki teknik eğitim artık dönüşüyor"

Fikri mülkiyette hedeflerinin 2021'de 250 tescil almak olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki teknik okullarımızda yıl sonu itibarıyla 250 ürünün tescilini almış olacağız. Türkiye'de mesleki teknik eğitim artık dönüşüyor. Bir taraftan eğitim, üretim, istihdam güçlenirken diğer taraftan da kalitesi sürekli artıyor, sektörle iş birlikleri güçleniyor, müfredat güncelleniyor ve iş verenlerle birlikte iş verenlerin ihtiyacı olduğu yeterlilikte insan kaynağı üretimiyle ciddi bir dönüşüm yaşıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de mesleki eğitimle ilgili açıklayacağımız paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir."

Özer, ziyaretinin sonunda öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandıArtistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:43
İkindi
16:15
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Asena Eczanesi
Akdeniz
Asena Eczanesi
Akdeniz
Asena Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.