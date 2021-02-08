Bakan Pakdemirli, Aydın'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce hiç Karadeniz piyasasına girmeyen Çin'in bölgeden ayçiçeği almaya başladığını belirterek, "Bunların hepsi tüketiciye şu veya bu şekilde maalesef bu dönemde yansıdı. Aldığımız tedbirler sayesinde mayıstan geç olmamak kaydıyla bu belirsizliklerin biraz daha yönetilebilir olacağını varsayarsak burada gıda fiyatlarında da bir rahatlama olacağını hissediyoruz." dedi.

Söke ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı"na katılan Pakdemirli, bütün dünyada gıda arzı problemlerinin olmasına rağmen Türkiye'nin bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Bunun sebebinin son 20 yılda yapılan güçlü gıda ve tarım altyapısından kaynaklandığını ifade eden Pakdemirli, salgın döneminde birçok kişinin içeride olmasına rağmen sektörün çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

- "101 tedbir sayesinde önemli bir sıkıntı yaşamadık"

Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimini yaptığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti: