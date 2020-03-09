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Bakan Pakdemirli, Isparta'da sektör temsilcileriyle buluştu: (1)

ISPARTA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

"Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız" - "(Yeni yasa teklifi) İnşallah yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyor olacağız. Bu cezalar artana kadar hiç ara vermeden kimseye de nefes aldırmadan denetimlere devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdalarda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelere yönelik cezaların yakın zamanda daha da artacağını belirterek, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız." dedi.

Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Pakdemirli, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, gıda tağşişi yapanları veya topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak, mevcut cezaları arttıracak yeni bir yasa teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

- "Denetimler 30 kat arttı"

Teklifin şu anda meclis komisyonunda olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"İnşallah yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyor olacağız. Bu cezalar artana kadar hiç ara vermeden kimseye de nefes aldırmadan denetimlere devam edeceğiz. Elbette işini doğru düzgün yapanlara diyeceğimiz bir şey yok ama işini yanlış yapanlara da aman vermeden konunun takibini yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 1,2 milyon denetim yaptık. Her yıl bu denetimlerimizi artırıyoruz. Toplam da 30 kat artan denetimimiz var."

"Alo 174" hattının önemine değinen Pakdemirli, markete veya restorana giden bir kişinin aldığı ürünü beğenmediğinde ya da içerisinde katkı maddesi olduğunu düşündüğünde hattı arayıp ihbar edebildiğini, ihbarı yapan kişiye ise iki gün içinde dönüş yapıldığını dile getirdi.

Toplumun bir dinamizm içinde olduğuna ve sürekli değiştiğine dikkati çeken Bekir Pakdemirli, "Her zaman çağrı merkezlerini aramak mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili yeni WhatsApp hattı kurduk. '05011740174' üzerinden herhangi bir gıdayla ilgi şikayeti buradan mesaj atabilirsiniz. En kısa zamanda geri dönüş sağlayacağız. Bunu dün ilk kez İzmir'den açıkladım. Açıklar açıklamaz kafalar öne düştü. Herkes WhatsApp'tan mesaj göndermeye başladı ama mutlaka bir şey almış olmanız lazım mesaj atmanız için." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Bekir Pakdemirli Ceza gıda Isparta Tağşiş yasa tasarısı

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