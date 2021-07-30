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Bakan Pakdemirli, Manisa'daki orman yangınının kontrol altın alındığını bildirdi

30.07.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli, Manisa'daki orman yangınının kontrol altın alındığını bildirdi

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede 14 arazözle soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Soma ilçesindeki Darkale Mahallesi yakınlarında dün gece 21.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın kısa sürede yayılmıştı.

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