Bakan Pakdemirli, Muğla'daki ekoturizm rotasında inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

OGM'nin ekoturizm rotalarını tanıtmak için başlattığı "Yeşil Nefes Turları" kapsamında Kavakarası Ekoturizm Rotası'nda düzenlenen geziye, şarkıcı Murat Kekilli ile Bahar Akıncı, Abdi Baktur, Kenan Yıldırım ve Oğuz Totan gibi sosyal medya fenomenleri katıldı.

Bölgeyi inceleyen Bakan Bekir Pakdemirli, burada beraberindekiler ve yörenin gençleriyle vakit geçirdi.

Çadırda konaklayan Pakdemirli, kamp ateşi başında gençlerle sohbet ederek onlardan doğaya ve ekosisteme bakış açılarını dinledi.

Sığla ağaçlarıyla bezeli ekoturizm rotasındaki gezi, sabah erken saatlerde doğa yürüyüşüyle devam etti. Gezi sırasında katılımcılara, bölgede 65 milyon yıldır var olduğu bilinen Anadolu Sığla ağaçlarının şifa etkileri hakkında bilgi verildi.

- Teknede Türk Bayrağıyla 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da ekoturizm gezisi gençlerin bayram sevinçleriyle renklendi.