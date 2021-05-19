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Bakan Pakdemirli, Muğla'daki ekoturizm rotasında inceleme yaptı

19.05.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli, Muğla'daki ekoturizm rotasında inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Ekoturizm Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulundu.

OGM'nin ekoturizm rotalarını tanıtmak için başlattığı "Yeşil Nefes Turları" kapsamında Kavakarası Ekoturizm Rotası'nda düzenlenen geziye, şarkıcı Murat Kekilli ile Bahar Akıncı, Abdi Baktur, Kenan Yıldırım ve Oğuz Totan gibi sosyal medya fenomenleri katıldı.

Bölgeyi inceleyen Bakan Bekir Pakdemirli, burada beraberindekiler ve yörenin gençleriyle vakit geçirdi.

Çadırda konaklayan Pakdemirli, kamp ateşi başında gençlerle sohbet ederek onlardan doğaya ve ekosisteme bakış açılarını dinledi.

Sığla ağaçlarıyla bezeli ekoturizm rotasındaki gezi, sabah erken saatlerde doğa yürüyüşüyle devam etti. Gezi sırasında katılımcılara, bölgede 65 milyon yıldır var olduğu bilinen Anadolu Sığla ağaçlarının şifa etkileri hakkında bilgi verildi.

- Teknede Türk Bayrağıyla 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da ekoturizm gezisi gençlerin bayram sevinçleriyle renklendi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya fenomenleri ve gençler, Çandır Ekoturizm Rotasını gezmek için teknelerle yola çıktıkları sırada, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Katılımcılar Çandır'da ekoturizm için oluşturulan sera, pansiyon ve yöresel stantları gezerek doğa yürüyüşü yaptı.

Pakdemirli'ye incelemesinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri eşlik etti.

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Muğla Bekir Pakdemirli

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

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İkindi
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Akşam
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