Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu:

Bakan Pakdemirli, forumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan Türkiye dahil 8 ülkenin meteorolojiden sorumlu bakanlıklarının, acil durum yönetiminden ulaştırmaya, doğal kaynaklardan tarıma kadar oldukça geniş bir yelpazeyi temsil ettiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu, Bakan Pakdemirli'nin koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bakanlığın Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırmak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetleri paylaşmak için "Türk Dünyası Meteoroloji Birliği"nin kurulması çağrısında bulundu.

Pakdemirli, "Bu da meteorolojinin hayatımızın tüm alanlarıyla bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple tarihi, coğrafi ve kültürel olarak güçlü bağlarımız olan dost ve kardeş ülkelerle meteoroloji alanında var olan iş birliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak en önemli amaçlarımızdan olmalı." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 19 yılda gözlem sistemlerinden süper bilgisayarlara, veri tabanından Ar-Ge çalışmalarına kadar hemen hemen tüm çalışma alanlarında yaptığı yatırımlarla adeta bir destan yazdığını belirten Pakdemirli, son 3 yılda ise özellikle iklim, zirai meteoroloji ve uluslararası ilişkiler konularında kurumsal gelişime katkıda bulunacak adımlar atıldığını, gerçekleştirilen projelerle Meteorolojinin ülkenin en güvenilir kurumu seçildiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu çerçevede sahip olduğu bilgi ve birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, bu ülkelerde var olan bilgi birikiminden ve kapasitesinden yararlanmaya hazır olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tabi bu bilgi birikimini ve başarılarımızı 2000 yılından beri Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu kapsamda 150 ülkeden 1700'den fazla uzmanı Bölgesel Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ağırladık, mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Üyesi olduğumuz Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ile birlikte geliştirdiğimiz Orta Asya İçin Uydu Verisi (SADCA) Projesi ile Türk dünyasından 5 ülkenin kaliteli uydu verilerine erişimine imkan sağladık."