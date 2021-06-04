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Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize yaklaşık 158 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"

04.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize yaklaşık 158 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık ödemelerin bugün üreticilerin hesabına yatırılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemelerini bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını kaydetti.

Mazot, gübre desteği kapsamında aralarında Antalya, Bingöl, Denizli'nin de olduğu 18 ilde 17 bin 870 üreticiye 102 milyon 984 bin 7 lirayı üreticilere vereceklerini bildiren Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 9 ilde (Adana, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Kilis, Muğla, Şırnak, Trabzon), 11 bin 576 üreticiye 39 milyon 442 bin 369 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 29 kişiye yüzde 50 hibe desteği 7 milyon 331 bin 498 lira vereceğiz."

Pakdemirli, küçük aile işletme desteği kapsamında aralarında Adana, Balıkesir ve Giresun'unda olduğu 64 ilde 14 bin 443 aileye 4 milyon 490 bin 883 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin 228 lira olmak üzere 158 milyon 121 bin 984 liralık destekleme ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılacaklarını bildirdi.

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