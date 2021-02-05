Bakan Pakdemirli'den Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili değerlendirme:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili, "Herkesin bir yerde toplanıp bazı şeyleri protesto etme hakkı kanun ve nizama uygun şekilde elbette var ama ne zamanki etrafta birileri toplanır, terör örgütleri bu işin içine giriyorsa aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları, evlerine dönmeleri lazım." dedi.

Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin kendilerini geleceğe donanımlı şekilde hazırlaması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun için gençlerin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara değinen Pakdemirli, "Maalesef bugün Boğaziçinde bazı olaylar yaşıyoruz. Ben bütün öğrencileri çok seviyorum. Herkes birer mücevherdir. Herkesin bir yerde toplanıp bazı şeyleri protesto etme hakkı kanun ve nizama uygun şekilde elbette var ama ne zamanki etrafta birileri toplanır, terör örgütleri bu işin içine giriyorsa aklıselim gençlerimizin bu işten kendilerini kurtarmaları, evlerine dönmeleri lazım. Çünkü bu işler, 'şöyle yap, böyle yap' demekle olmuyor." ifadelerini kullandı.