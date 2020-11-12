YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bakan Pakdemirli'den depremde vefat eden Fatma Öztürk'ün yakınlarına taziye ziyareti

Bakan Pakdemirli'den depremde vefat eden Fatma Öztürk'ün yakınlarına taziye ziyareti

İZMİR HABERLERİ  | 12.11.2020 19:19 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli'den depremde vefat eden Fatma Öztürk'ün yakınlarına taziye ziyareti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir depreminde hayatını kaybeden İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztemel Öztürk'ün yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, depremden sonra yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla konuşan Pakdemirli, daha sonra Öztürk'ün yakınlarının Bayraklı ilçesindeki evine geldi. Öztürk'ün annesi Zehra Öztemel ve babası Mehmet Öztemel'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, Öztürk'ün çocuklarıyla da sohbet etti.

Öztürk'ün down sendromlu oğlu, milli özel sporcu Alper Öztürk (27) ile sohbet eden Pakdemirli, ailenin sorunlarının giderilmesi için talimat verdi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından aileye destek amaçlı 240 bin lira nakdi yardım yapılacağı da bildirildi.

Öztürk, depreme Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında oğulları Buğra (22) milli özel sporcu Alper Öztürk (27) ile yakalanmış, arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Alper ve kardeşi Buğra Öztürk enkazdan sağ çıkarılmış, annenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu arada, Fatma Öztürk'ün eşinin de 16 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
13:01
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.