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  4. Bakan Pakdemirli'den İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin paylaşım:

Bakan Pakdemirli'den İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin paylaşım:

21.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" - "Orman yangınına havadan 4 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul Heybeliada'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İstanbul Adalar Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum. Orman yangınına havadan 4 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam 100 sorti yapan hava araçlarımız 475 ton suyu yangın sahasına bıraktılar."

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