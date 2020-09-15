Bakan Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu:

Kamu hizmetlerinin vatandaşa kamu personeli aracılığıyla ulaştırıldığına işaret ederek kalkınmayla birlikte kamu personel sayısının artırıldığını belirten Selçuk, "Kamu personelimizin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler kaydettik. Sendikacılığı destekleyerek güçlendirmeyi ve istişareyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda bir sonraki KPDK toplantımızı kasım ayında yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, ilk kez gündemli olarak gerçekleştirilen KPDK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mutlu birey, uyumlu aile, güçlü ve müreffeh bir toplum hedeflediklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 18 yılda doktor sayısını yüzde 175, hemşire sayısını yüzde 365 artırdıklarını belirterek, "Bu artışlar sayesinde kamu hizmetlerini daha etkin, yaygın şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız." dedi.

Selçuk, 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 102 artırılarak 4 bin 188 liraya çıkarıldığını, personelin refahını daha da artırmayı hedeflediklerini, 2002'den başlayarak kamu personeline yönelik iyileştirmeler yaptıklarını, 300 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdiklerini ve kamuda başörtü yasağını da kaldırdıklarını ifade etti.

"Hızlı, etkin, güvenilir hizmet sunmak önemli. 2002 yılında 2,5 milyon olan kamu personeli sayımız bugün 4 milyonu aşmış durumda. Son 18 yılda doktor sayımızı yüzde 175, hemşire sayımızı yüzde 365 artırdık. Bu artışlar sayesinde kamu hizmetlerini daha etkin, yaygın şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın temel felsefemiz" ifadesini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

Selçuk, son yıllarda memurların sendikalaşma oranında yaşanan artışa işaret ederek, "Son 18 yılda memur sendikacılığına bakıldığında 2012'de yapılan yasal düzenleme önemli basamaklardan birisi oldu. 2002 yılında yüzde 48 olan memur sendikacılığı oranı bugün yüzde 60'ı aşmış durumda." bilgisini paylaştı.

Kamuda, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile devlet korumasında yetişen gençlerin istihdam edilmesini önemsediklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda 2002 yılında 6 bin 315 şehit ve gazi yakınımıza istihdam hakkı tanınmışken, bugün bu rakam 38 bine yaklaştı. Ayrıca devlet koruması altında yetişen gençlerimizin kamudaki istihdamı da 53 bini aştı."

- "Nakdi yardımlarımız 35 milyar liraya yaklaştı"

Selçuk, Kovid-19 döneminde yapılan nakdi desteklerin 35 milyar liraya yaklaştığını bildirerek, "Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, Nakdi Ücret Desteği, Fesih Kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı şekilde devreye soktuk. Özel sektörde Kısa Çalışma Ödeneği, can suyu veren bir uygulama oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Normalleşme sürecinde, Normalleşme Desteği verildiğini anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Normalleşme Desteği çok önem verdiğimiz bir destek. Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkarken, özellikle firmalara bu destek sayesinde hızlı bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İşverenlerimizin SGK primlerinde, kısa çalışmadan yararlandıkları oran dahilinde mahsuplaşma yapılacak. Böylece 6 ay ötelenen primlerin 3 ayını almayarak mahsuplaşmış olacağız.