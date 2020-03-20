YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Afyonkarahisar'dan lokumlu destek

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Afyonkarahisar'dan lokumlu destek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.03.2020 20:27 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Afyonkarahisar'dan lokumlu destek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum gönderme sözü verdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Başkan Zeybek, mesajında, "40 dakika teneffüste dünyaca ünlü 'Afyon lokumu' tatmadan olmazdı. Bakanım Ziya Selçuk, lezzetin başkenti Afyonkarahisarımızın meşhur lokumu ile öğrencilerimizin ağzını tatlandırmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Zeybek, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın lokumu, sucuğu ve çeşitli lezzetleriyle meşhur bir şehir olduğunu bildirdi.

Öğrencilere destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıklarını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Biz de şaşırdık. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyon lokumu ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz için de lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/
Anahtar Kelimeler:
Afyon lokumu Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Okul

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:16
Yatsı
20:33

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Aktan Eczanesi
Merkez
Atay Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Tok Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.