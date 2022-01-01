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Bakan Soylu Batman'da şehit bekçinin cenazesine katıldı yaralı polisi ziyaret etti

01.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu Batman'da şehit bekçinin cenazesine katıldı yaralı polisi ziyaret etti

BATMAN (A) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu şehit olan bekçi Abdulrezzak Kanat'ın cenazesine katıldı, saldırıda yaralanan polis memurunu da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu şehit olan bekçi Abdulrezzak Kanat (30) için Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen törene, Bakan Soylu, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, şehidin yakınları ve görev arkadaşları katıldı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyüne gönderildi.

Daha sonra Bakan Soylu, bekçi Kanat'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İluh Mahallesi'nde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açılmış, ekibin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralanmıştı. Ekibe ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi de yaralı ele geçirilmişti. Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

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