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Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı

09.07.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Yüksekova'daki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti.

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Yüksekova ilçesinde, geceyi üs bölgesinde geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı. Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

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