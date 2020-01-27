YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Bakan Soylu, depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı alanda incelemede bulundu:

Bakan Soylu, depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı alanda incelemede bulundu:

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

"En geç 15 gün içerisinde tek katlı konteyner konutları burada gerçekleştireceğiz. Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz"

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınması için kurulacak konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedeler için konteyner kentin kurulacağı Aşağı Holpenk Mahallesi'ne geçti.

Burada yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ağır hasarlı binalara ilişkin bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çadırlar, spor salonları ve okullarla bu meseleyi görüyoruz ama okullar açılacak. Okullar açıldıktan sonra vatandaşımızın ağır hasarlı olan evlerinde kalabilmelerine izin vermemiz onlar açısından doğru değil. Burada geçici olarak bir konut merkezi gerçekleştiriyoruz, geçici olarak konteyner. Elimizde şu anda 1000 tane var, 1000 daha getirteceğiz. Çeşitli vilayetlerimizde var. İhtiyaç olursa onları da buraya getirtiriz."

- "Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz"

"Bu söylediğim 1000 artı 1000 konteyner konutlar yeni ve hiç kullanılmamış. Şimdi burada altyapısına başladılar hemen. Yarına kadar çalışma yapacağız. En geç 15 gün içerisinde soğuk, sıcak su giderinin olduğu, lavabo, banyo, kısmen mutfağının olduğu tek katlı konteyner konutları burada gerçekleştireceğiz. Geçici olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Soylu, vatandaşların rahat edebileceği, camiden alışveriş yapabilecekleri bölümlere kadar sosyal alanların planlandığını aktardı.

Bakan Soylu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi yakınlarında da bir konteyner kent oluşturulacağını dile getirerek, "Burayı tam bir geçici yaşam merkezi haline getireceğiz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızca da burada sağlık tesisi de hemen ilk adımda meydana getirilecek. 15 gün içerisinde inşallah AFAD Başkanımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde burada başlamış olacağız. Topyekun bir planlama ile çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Arama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldularArama kurtarma ekiplerinin "iyilik meleği" oldular
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Sancaktepe Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Elektrik direği hayat kurtardı

Elektrik direği hayat kurtardı

Genç kız balkondan düştü

Genç kız balkondan düştü

Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı

Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Yüksekova’da yoğun sis

Yüksekova’da yoğun sis

Elazığ Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:41
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Elazığ Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Binnur Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.