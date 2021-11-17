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Bakan Soylu, Düzce'deki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi

17.11.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Düzce'deki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Düzce'de gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kamuoyunun gelişmelere göre valilik tarafından bilgilendirileceğini belirtti.

Bakan Soylu, "Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Düzce'de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
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