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Bakan Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından kurtarılan köpeğe "Bozkurt" adını verdi

22.08.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından kurtarılan köpeğe "Bozkurt" adını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında kuyudan kurtarılan yavru köpeğe "Bozkurt" adını koydu.

Soylu, bir yavru köpeğin kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu Bozkurt'ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması... Peki yavru köpeğin adını ne koyduk, cevabı videoda." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, görevlilerden köpeğin kurtarılmasıyla ilgili bilgi aldığı görülen Soylu, isim konulmadığını öğrenmesi üzerine köpeğe "Bozkurt" adını verdi.

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