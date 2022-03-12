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Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

12.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda ikili görüşmeleri kapsamında Kazakbayev ile görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Süleyman Soylu

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