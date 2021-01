Bakan Soylu’dan DEÜ ve DAUM’a teşekkür

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) arasında imzalanan ve İzmir’in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik eylem planlarının hazırlanması içeren protokolün ardından; önceki gün düzenlenen İzmir İl Afet Risk Azaltma Programı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarından dolayı DEÜ Rektörlüğüne ve DAUM’a teşekkür etti. İzmir İçin Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin (DEUSİS) geliştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Sorumluluğumuzun farkındayız” diye konuştu.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD tarafından koordine edilen ve 2021 yılı sonuna kadar bütün illerin afet risk planlarının oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda; kısa süre önce AFAD İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan ve İzmir’in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik eylem planlarının hazırlanması içeren protokolün ardından; önceki gün de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımı ile İzmir İl Afet Risk Azaltma Programı (İRAP) Hazırlık Toplantısı düzenlendi. "Risk için atılan her bir adım kazançtır" sloganıyla gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığının afetler konusunda yürüttüğü çalışmalarına ve planlarına dikkat çeken Bakan Soylu, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir açıklarında meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İzmir’de düzenlenen toplantı ile sürdürülen çalışmaların benzerlerinin her ilde ‘Afet Riski Azaltma Planı’ oluşturacak şekilde 2021 yılı sonuna kadar tamamlanmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Soylu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’e, depremle ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Bakan Soylu ile bazı sivil toplum kuruluşlarına (STK) AFAD’ın akreditasyon belgesini veren Rektör Hotar, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, “Üniversite olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Kısa süre önce güzel İzmir’de büyük bir deprem felaketi yaşadık. Birçok can kaybımız oldu ve bu duruma, çok üzüldük. Yaşadığımız acı olaylardan ders çıkarmamız gerektiğini ülke olarak bir kez daha anlamış olduk” dedi.