Bakan Turhan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin, "Özellikle doğu komşumuz İran ile olan demir ve kara yolu ulaşımını kesmiş bulunuyoruz. Yine Irak ile ve Sofya demir yolu hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak." dedi.

Bakan Turhan, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerinde yürütülen kara yolu çalışmaları ile Yeşilyurt Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Samsun Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Turhan, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün bir sağlık problemi olduğuna işaret etti.

Bütün dünyanın bununla ilgili teyakkuz halinde olduğuna dikkati çeken Turhan, Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bir dizi tedbir alma zorunluluğu oluştuğunu anlattı.

Bu kapsamda 14 ülke ile hava yolu bağlantısının kesildiğinin altını çizen Turhan, "Özellikle doğu komşumuz İran ile olan demir ve kara yolu ulaşımını kesmiş bulunuyoruz. Yine Irak ile ve Sofya demir yolu hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var. İnsanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın kararları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek." diye konuştu.