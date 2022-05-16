Bakan Varank, 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatları'nda madalya kazanan gençleri kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk gençleri tebrik etti.

Varank, sosyal medya hesabından, 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk yarışmacılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk gencinin tarihi bir başarı daha elde ettiğini belirten Varank, "56. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'na katılan tüm öğrencilerimiz madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdılar. Uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil eden evlatlarımızla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sene fiziki katılımla düzenlenen 56. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'na 16 ülkeden 91 öğrencinin iştirakiyle 9-16 mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2022 Bilim Olimpiyatları" programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları 4 madalya kazandı. Yarışmada, Berkan Tarak altın, Tuna Karasu gümüş, Fatma İlay Tosun ve Barbaros Bolat bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Varank, dün de Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'ndan ödüllerle dönen Türk öğrencileri sosyal medya hesabından duyurmuştu. 63 ülkeden bin 750 öğrencinin katıldığı yarışmada, 6 öğrenci büyük ödül, 4 öğrenci de özel ödül kazanmıştı.

