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Bakan Varank, Bursa'da başarılı sporculara ödül verdi:

09.05.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Olimpiyatta, jimnastikte, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar, 20 yılda sporda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. İnanıyoruz ki biz bu başarılar katlanarak devam edecek." dedi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başarılı Sporcuları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Otomobili projesinin millette büyük bir heyecan oluşturduğunu ve milletin bu işi gururla takip ettiğini söyledi.

Sporcuların elde ettiği başarıları da milletin aynı bu heyecanla takip ettiğini vurgulayan Varank, vatandaşların genç sporcuların uluslararası müsabakalarda kazandığı derecelere sevindiğini dile getirdi.

Varank, AK Parti olarak 21 yıldır spora ve sporcuya destek vermek üzere gençlik ve spor politikalarını, netice alacak şekilde daha fazla genci doğru yola sevk etmek ve spora yönlendirmek için hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Son dönemde özellikle bireysel branşlarda yakalanan başarıların yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirten Varank, "Bu işler kendi kendine olmuyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Kendisi de sporcu olan, spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var. Ben çok insan tanıdım ama futbolu bu kadar yakından takip eden, takımları, oyuncularını bilen, futbola bu kadar ilgili insana çok rastlamadım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız futbol başta olmak üzere sporun her branşıyla ilgileniyor. Beraber basket oynuyoruz. Sporu ve sporcuları çok seviyor. Onun için de Türkiye'de spor alanında yapılan işleri de birebir Bakanı ile beraber takip ediyor." diye konuştu.

"BU BAŞARILAR KATLANARAK GELMEYE DEVAM EDECEK"

Varank, 21 yıldır sporu geliştirebilmek, gençleri spora yönlendirebilmek ve başarılı sporcular yetiştirebilmek için Türkiye'deki altyapı eksikliğini tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Binlerce spor tesisi, havuzlar, spor salonları inşa ettiklerini, gençleri spora yönlendirecek tarama faaliyetleri yaptıklarını kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun neticelerini şu anda görebiliyoruz. Türkiye'deki havuz sayıları 20 yılda 13 katına çıkmış, spor salonu sayıları 3 katına çıkmış. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2002 yılında 1575 spor tesisi varken şu anda bizzat kendinin oluşturduğu 4 bin 500'e yakın spor tesisi var. Kamu yatırımlarıyla son 20 yıllık dönemde hayata geçirilen spor tesisi sayısı şu anda 10 bini bulmuş durumda. Bursa'nın merkezinde ve ilçelerinde gerek belediyemizle gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız tesisleri görebiliyorsunuz. Bu altyapıyı yapmadan sporda başarıları elde edebilmek mümkün değil, gençleri bu alanlara yönlendirebilmek mümkün değil. Bu altyapıları tamamladıktan sonra sporcuya gerekli değeri verdikten sonra doğru profesyonellerle çalıştıktan sonra işte bu başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpiyatta, jimnastikte, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar, 20 yılda sporda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. İnanıyoruz ki biz bu başarılar katlanarak devam edecek."

Varank, Bursa'nın gururu "Poyraz'ın Kızları" Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımının artık sadece bu kentin değil, ilerleyen dönemde uluslararası başarılarla Türkiye'nin gururu olacağını belirtti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de katılımcılara hitap etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin otomobili Togg ile tur atmak için Bakan Varank'tan izin istedi.

Bakan Varank da İlgün'ün isteğini kırmadı ve programın ardından Merinos Parkı'nda bir süre kullanması için Kapadokya renkli Togg T10X'i milli sporcuya verdi.

Başarılı sporcular ödüllerini, Varank ve protokol üyelerinden aldı. Hatice Kübra İlgün de Bakan Varank'a milli formasını hediye etti.

Törene, sporcular ve aileleri katıldı.

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