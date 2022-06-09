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Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

09.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Diyarbakır'da vatandaşlara limonata ve meyan kökü şerbeti ikram etti

DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Varank, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Varank, onlarla sohbet etti.

Varank, vatandaşlara limonata, meyan kökü şerbeti ve simit ikram etti, bir çayevinde çay içti.

Esnaf ziyaretinde Bakan Varank'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın eşlik etti.

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