YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

03.10.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Varank, Anadolu Üniversitesinde (AÜ) Teknopark ve Anaç Ön Kuluçka Merkezi'ni ziyaret etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Varank, kampüste öğrencilerle kahve içerek sohbet etti.

Varank ardından Güzel Sanatlar Fakültesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2014 yılı iş birliği ve gelişim mali destek programı kapsamında "Çizgi Film (Animasyon) Araştırma ve Geliştirme Merkezi" projesini yürüten öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere pizza ikram eden Varank, burada bulunan "Hareket Yakalama Stüdyosu"na girerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Varank daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Ardından Hamamyolu'nda AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığınca kurulan standı ziyaret eden Varank, bir gencin partiye üyelik işlemlerini yaptı.

Akademi Kafe'de düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, kentteki programlarının ardından Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

Varank'a ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank, Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu:Bakan Varank, Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu:
Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulunduDiyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulunduŞanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank ziyaret

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:52
İkindi
16:09
Akşam
18:46
Yatsı
20:03
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.