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  4. Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi:

Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi:

13.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, nisan ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.

Özel sektörün ülke ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Nisan 2022’de düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni üretim tesisi olacak!" ifadesini kullandı.

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