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Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

23.06.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Kocaeli'de Bilişim Vadisi'ne geldi.

Varank ve konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov, Bilişim Vadisi'nde çağdaş hat sanatı sanatçısı Levent Karaduman'ın çalışmalarını inceledi, ayrıca Minnihanov burada tuvale iz bıraktı.

Bilişim Vadisi hakkında sunum yapılmasının ardından Varank ile Minnihanov ve beraberindeki heyet, yazılım okuluna geçti.

Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, Minnihanov ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) bulunduğu binaya gitti.

Burada Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamilhan Süleyman Yazıcı karşıladı.

Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili ile ilgili sunum yapmasının ardından Minnihanov, otomobilin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullandı.

Sonrasında Türkiye'nin Otomobili'ne binen Minnihanov, aracı inceledi. Minnihanov'a Varank, Karakaş ve Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

İncelemenin ardından Minnihanov, Varank, Karakaş ve Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin önünde fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov'a Türkiye'nin Otomobili'nin çiziminin bulunduğu tabloyu hediye etti.

Ziyarete Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve diğer ilgililer katıldı.

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