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  4. Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)

Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)

21.02.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halkımıza yansıtacağına, su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalışıyor" - "CHP'nin Genel Başkanı ne dedi Şanlıurfa'da? 'Bize Şanlıurfa Belediyesini verin, biz çiftçilerinize bedava elektrik vereceğiz' dedi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Aydın belediyeleri hepsi sizde, buyurun çiftçilere bedava elektrik verin. Niye vermiyorsunuz?"

NİĞDE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halka yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalıştığını söyledi.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde'de, Organize Sanayi Bölgesindeki Biska Tekstil'in temelini attı. Varank, temel atma töreninde tekstil fabrikasının 9'uncu ayda üretime başlaması konusunda mühendislerden söz aldı.

İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışına katılan Varank, daha sonra Belediye Ekmek Fabrikası'nı dualar eşliğinde hizmete açtı.

Modern şekilde yenilenen ekmek fabrikası 2 bin metrekarelik alanda, hijyenik ortamda saatte 5 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. Ayrıca tesiste 50 ihtiyaç sahibi kadın, şehrin farklı noktalarına kurulacak büfelerde ise engelli vatandaşlar istihdam edilecek. Ekmek fabrikasında ayrıca çölyak hastalarının ihtiyacı olan glütensiz ürünler de üretilecek.

Bakan Varank, açılışların ardından OSB toplantı salonunda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su tarifesine zam yapma teklifini eleştirdi.

"Peki, birileri kendilerine verilen bütçeyle ne yapıyor?" diye soran Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Karda kıyamette en lüks mekanlarda balık yemeye gidiyor, yurt dışında kayak yapmayı tercih ediyor. Bir de yetmezmiş gibi devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halkımıza yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalışıyor. Geçen hafta biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız su faturalarındaki KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması konusunda talimat verdi. Niğde dahil bütün belediyelerimiz bu indirimi uygulamaya başladı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bırakın indirim yapmayı tam aksine zam yapmaya kalktı. Halep orada ise arşın burada. En büyük vaatlerinden biri temiz ve ucuz su olan bu zat, her zamanki gibi bu sınavda da sınıfta kaldı."

Varank, belediyeciliğin "kuru sıkı" atmakla olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Genel Başkanı ne dedi Şanlıurfa'da? 'Bize Şanlıurfa Belediyesini verin, biz çiftçilerinize bedava elektrik vereceğiz' dedi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Aydın belediyeleri hepsi sizde, buyurun çiftçilere bedava elektrik verin. Niye vermiyorsunuz? Bu işler popülizmle, kuru sıkı atarak değil, planlama yaparak, gerçekten vatandaşın ihtiyacı olan işlere bütçenizi ayırarak oluyor. İşte yönetimin sorumluluğu bu demek. Bir de grup başkanvekilleri var, o da belediye seçimlerinden önce demişti ki 'Eğer belediyeleri alırsak çiftçilere bedava traktör kazandıracağız.' Siz hangi belediyenin çiftçiye bedava traktör verdiğini gördünüz. Bunlar hayal arkadaşlar. Bu devirler geçti. Biliyorsunuz, eskiden iki anahtar verenler vardı, 'Biz iktidara geldiğimizde bütün vatandaşlarımıza bir ev bir araba vereceğiz.' diyenler vardı. Bu işler böyle atmasyonla olmaz, planlamayla olur, ekonomi yönetimiyle olur. Dolayısıyla biz burada tekrar çağrı yapıyoruz, belediyecilik görmek istiyorsanız gelin Niğde'de gezin, bakın bakalım belediyecilik nasıl yapılıyormuş."

(Sürecek)

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