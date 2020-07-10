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Bakan Yardımcısı Baydaş, DENEYAP Atölyesini inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 10.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de sayılı DENEYAP atölyelerinden biri olan Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde kurulan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile eşi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, DENEYAP atölyesinin Malatya için çok önemli olduğunu, burada gençlerin alacağı eğitimle Malatya’ya ve Türkiye’ye hizmet edeceğini belirtti.

Türkiye’de sayılı DENEYAP atölyelerinden biri olan Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde kurulan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile eşi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, DENEYAP atölyesinin Malatya için çok önemli olduğunu, burada gençlerin alacağı eğitimle Malatya’ya ve Türkiye’ye hizmet edeceğini belirtti. Atölyeyi çok beğenen Bakan Yardımcısı Baydaş, uygulama sınavından sonra atölyede eğitimlerin başlayacağını müjdeledi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Gençlik Merkezi’nde bulunan has odada da gençlerle sohbet etti. Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’dan bilgi aldıktan sonra gençlik merkezi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, DENEYAP Teknoloji Atölyesi hakkında verdiği bilgide, “Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi, bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları için ülke genelinde yüz DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulmuştu. İlk aşamada, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla Trabzon olmak üzere toplam 12 il belirlenmiş olup, yeni dönemde 3. Yönlendirme Kurulu kararıyla, 18 ilde, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat sürece dahil edilmişti” dedi.

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