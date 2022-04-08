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Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da polis ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

08.04.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da polis ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da polis teşkilatı üyeleri ve şehit emniyet mensuplarının aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çataklı, ülkede huzur ve güven ortamı oluşturan emniyet güçlerine teşekkür ederek, bu uğurda şehit olan polisleri rahmetle andığını dile getirdi.

Vali Abdullah Ayaz da şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioglu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, Vali Abdullah Ayaz'ın eşi Melike Ayaz ile polisler ile şehit aileleri katıldı.

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