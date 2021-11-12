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Bakan Yardımcısı Ersoy, Kastamonu'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını tanıttı

12.11.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kastamonu'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını tanıttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Emniyet kemeri takmak, trafik kazalarında yaralanmaların yüzde 60 azalmasına neden oluyor." dedi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kastamonu'da sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sürücü ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan broşürler verdi.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü ve yolcuları kurallar konusunda uyarmak istediklerini belirterek, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına uymalarına bir kez daha dikkati çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Emniyet kemeri takmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Emniyet kemeri takmak, trafik kazalarında yaralanmaların yüzde 60 azalmasına neden oluyor. Bu kadar önemli bir aracı kullanmadan yola çıkmanın hepimiz, bütün sürücü ve yolcuların can emniyeti açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bu amaçla iki haftadır tanıtımını yaptığımız uygulamayla ilgili bugün bütün Türkiye'de, sahada uygulama yapıyoruz. Görevlilerimiz sahada trafik noktalarında vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmanın trafik güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlatıyor."

Ersoy, "Bugüne kadar yaptığımız kampanyalarla trafik kazaları ve ölümlü trafik kazalarında 2018'den bu tarafa yarı yarıya sağladığımız başarıya verdiğiniz katkı ve desteğe, vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde trafiğe çıkmalarına özendirici yayınlarınıza çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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