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Bakan Yardımcısı Özkaldı, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemini inceledi

13.11.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Özkaldı, İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemini inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile yapımı devam eden İvriz Sağ Sahil ve Sol Sahil kapalı sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi.

Firma yetkililerinden bilgi alan Özkaldı, Ereğli İvriz bölgesinde rehabilitasyon yapıldığını, Sağ Sahil ve Sol Sahil projeleri ile ilgili DSİ Bölge Müdüründen bilgi alacaklarını söyledi. Özkaldı, "İlerleyişe bir bakacağız, problemler varsa onları konuşacağız. Hem teknik hem ekonomik sorunları varsa onları dinleyip önünü açmak için önemli kararlar alacağız. Seneye inşallah her iki projemizi de hızlandıracağız. Her iki projemiz de Ereğli'ye, Konya'ya hayırlı olsun." dedi.

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