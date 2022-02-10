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Bakan Yardımcısı Tunç, Mardin'de çiftçiler ve STK temsilcileriyle buluştu

10.02.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Tunç, Mardin'de çiftçiler ve STK temsilcileriyle buluştu

MARDİN (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Mardin'de çiftçi ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunç, Vali Mahmut Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda çiftçi ve STK temsilcileriyle görüştü.

Burada konuşma yapan Tunç, Mardin'in ülkenin gıda arz güvenliği konusunda en önemli illerin başında geldiğini belirtti.

Mezopotamya ovasında çok verimli topraklara sahip olduklarını aktaran Tunç, ülkenin ihtiyaç duyduğu tarımsal ürün çeşitliliğini, Mardin'in karşıladığını bildirdi.

"Mardin, göz bebeğimiz olarak gördüğümüz illerin başında geliyor." ifadelerini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Verimli topraklarımızı en ekonomik şekilde sulamaya yönelik sıkıntı ve aksaklıklar var. Bizler bunun farkındayız. Mutlak suretle tarım arazilerimizin suya ihtiyacı var. Güneydoğu kurak iklim kuşağında ama devletimiz bununla alakalı sulu tarıma geçilmesi için barajlar inşa etmiş. Bu planlama sonucunda bölgenin en büyük sulama tesisi olan Atatürk Barajı hayata geçirilmiş. Mardin yakın tarihte cazibe suyuna kavuşacaktır. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mezopotamya Ovası GAP suyu ile buluştuğunda çiftçilerimizin maliyeti otomatik düşecektir. Çiftçilerimize desteğimiz devam edecektir."

Tarımsal üretimin önemine değinen Vali Demirtaş ise milletlerin bugün ve gelecekte var olma rotasını, tarımsal üretimin çizdiğini ifade etti.

Demirtaş, kentteki tarım ve hayvancılık alanında verileri paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Mardin 150 bin hektarı sulu, 164 bin hektarı kuru olmak üzere toplam 314 bin hektar tarım alanına sahiptir. Kadim kentimiz, 1 milyon 100 bine yaklaşan küçükbaş, 108 bin büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılık sektöründe de önde gelen merkezlerden biridir, 5 bin 27 gıda işletmesiyle de bölgemizin önemli bir gıda üretim ve sevk merkezidir. Kayıtlı çiftçi sayımız ise 20 bin 866'dır. Tüm bu göstergelerin yukarı yönlü ivme kazanması için son 2 yılda 62 projeye toplam 33.8 milyon lira destek sağladık. Kentte kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla da toplamda 296 milyon lira destek üreticilerimize ulaştırılmıştır. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarla, Mardin'de tarımın tarihini yeniden yazmaya kararlıyız."

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