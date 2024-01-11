YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Yerlikaya: “İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şahıs İstanbul’da yakalandı”

Bakan Yerlikaya: “İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şahıs İstanbul’da yakalandı”

11.01.2024 08:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın “Kafes-30’” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti.

KAFES-30 OPERASYONU’NDA YAKALANAN İSİMLER ŞÖYLE:

“İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GhasemI, İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid Aaghı, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza Fakhr Attar, İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris Moradı, Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae Yong Sung, Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali Abouyeg, Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın An Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza Umarova, Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda Ulmasova.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pendik’te villanın çatısı alev alev yandıPendik’te villanın çatısı alev alev yandı
Otomobilin yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kameradaOtomobilin yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada
Hatay’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHatay’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ocak Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Perşembe

Dila eczanesi
Cankaya
Nusret eczanesi
Yenimahalle
Reyhan eczanesi
Cubuk
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Çalişkan eczanesi
Ayas
Beril eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.