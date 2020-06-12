Bakan Ziya Selçuk Kayseri'de dairelerin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı:

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için güzel olan, faydalı olan neyse davalarının da o olduğunu bildirdi.

Selçuk, Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 6 blok 208 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreninde, 208 ailenin sevinciyle buluşmanın mutluluğu içinde Ankara'dan koşa koşa Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Okullar açmak için de Kayseri'de bulunduklarını belirten Selçuk, kentin başarı hikayeleriyle dolu olduğunu ifade ederek, "Çocuklar için güzel olan, faydalı olan neyse bizim davamız bu. Faydaya hizmet etmek." dedi.

Selçuk, el birliğiyle çalışacaklarını dile getirerek, "Bugün buralarda hepinizin bir müjdeyi paylaşması, bu kadar güzel binalarda ve büyük bir eserin ortaya konması bizlere ayrı bir sevinç veriyor." diye konuştu.

- Sadece algı idaresiyle vaziyeti idare ediyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de törende Türkiye'de kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: