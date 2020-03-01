YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Ziya Selçuk: "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız"

Bakan Ziya Selçuk: "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız"

ANKARA HABERLERİ  | 01.03.2020 23:25 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk: "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne, baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'nın cepheye giden, gitmeyen her ferdinin kahraman olduğunu belirtti.

Askere çarık diken, tarhana kaynatan, şehidin yetimine bakan, gazinin koluna girenin de kahraman olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şimdi de ülke olarak hassas dönemlerden geçiyoruz ve bu süreçte herkese, hepimize sonsuz vazife düşüyor, hepimiz, büyük, küçük hepimiz, ülke mesaimizle, işimizle, duruşumuzla, birlik ve beraberliğimizle, birbirimize daha sıkı tutunarak ve daha fazla çalışarak yaşayacağız. Üzüntülüyüz ama şehitlerimizin emanetine aynı hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
emanet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya Şehit

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti

Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Ankara Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cevizlidere Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Nalan Eczanesi
Yenimahalle
Gündüzler Eczanesi
Mamak
Yeni Güney Eczanesi
Mamak
Yeşil Işık Eczanesi
Cankaya
Yeni Şeniz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.